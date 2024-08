Convenção do PP e PSD reúne correligionários para oficializar candidatura de Totó e Milton Yamada

Antônio Conde, o Totó, e Milton Yamada, serão candidatos respectivamente a prefeito e vice-prefeito do município de Santa Izabel, pelos partidos Progressistas e PSD. A convenção partidária oficializou a candidatura ao executivo na noite desta sexta-feira (02/08), no Colégio Estadual Antônio Lemos. O evento contou com a presença de milhares de pessoas.

A convenção também formalizou a coligação entre os partidos PP, PSD, Agir, PRTB e DC. Durante o discurso, Totó destacou seu desejo de trabalhar pelo desenvolvimento de Santa Izabel do Pará, reafirmando o compromisso com a população izabelense.

“Eu tenho o sonho de ser o melhor gestor da história da política izabelense, porque estou há 35 anos envolvido no trabalho social, ao lado do nosso povo”, afirmou Totó. Milton Yamada, por sua vez, expressou a alegria em ser escolhido para esse trabalho em prol dos izabelenses.

Diversas autoridades estiveram presentes, dentre elas o Deputado Estadual Gustavo Seffer (PSD), presidente estadual do partido, que garantiu seu apoio à coligação “É uma honra fazer parte deste time, que é, sem dúvida, o time certo para Santa Izabel do Pará”, destacou. O evento consolidou a aliança entre os partidos. Eles destacaram que buscarão melhorias em diversas áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura.