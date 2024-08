Emendas parlamentares: Barroso diz que construiram 'soluções possíveis'

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, disse que os três Poderes construíram as “soluções possíveis” para resolver o impasse em torno da execução emendas parlamentares, em encontro nesta terça-feira (20/8).

“Construímos coletivamente as soluções possíveis”, afirmou ele, após a reunião, realizada no STF a convite de Barroso.

Em nota conjunta, ficou acordado que as emendas deverão respeitar critérios de transparência, rastreabilidade e correção, conforme determinados critérios.

Barroso disse que as liminares do ministro Flávio Dino que suspenderam a execução das chamadas emendas pix, de difícil rastreio, seguem válidas e em até 10 dias os representantes do Executivo e Legislativo vão se reunir para acertar regras com o objetivo de liberar o repasses dessas emendas.