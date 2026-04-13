Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Conselho de Ética julga representações contra Pollon por participar de motim e xingar Motta

Além de ter sido o último a recuar durante o motim que obstruiu os trabalhos da Câmara após a prisão de Jair Bolsonaro, Pollon também chamou Hugo Motta de "bosta" e "baixinho" de um metro e 60

Estadão Conteúdo
fonte

Deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados julga nesta terça-feira, 14, os pareceres sobre duas representações contra Marcos Pollon (PL-MS) por conduta incompatível com decoro parlamentar.

Além de ter sido o último a recuar durante o motim que obstruiu os trabalhos da Câmara após a prisão de Jair Bolsonaro (PL) em agosto do ano passado, Pollon também chamou o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), de "bosta" e "baixinho" de um metro e 60 em discurso no Mato Grosso do Sul. As duas condutas serão julgadas pelos membros do Conselho.

O primeiro parecer de relatoria do deputado Moses Rodrigues (União-CE) pede suspensão do mandato de Pollon por 30 dias em razão da obstrução dos trabalhos da Câmara durante o motim. Já o segundo parecer, de relatoria do deputado Ricardo Maia (MDB-BA) pede suspensão do mandato por 90 dias pelas ofensas proferidas contra Hugo Motta.

Os dois casos ocorreram em agosto do ano passado, motivados pela condenação de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Após a sentença da Corte, no início de agosto de 2025 os parlamentares bolsonaristas ocuparam a Mesa Diretora da Câmara e do Senado Federal de modo a impedir o trabalho no plenário.

Pollon participou do motim e foi o último deputado da oposição a ceder a cadeira para Hugo Motta dar início à sessão. Os trabalhos da Câmara ficaram obstruídos por mais de 30 horas. Na época, Pollon se defendeu nas redes sociais dizendo que é autista e que, por isso, não estava entendendo o que acontecia no momento em que o presidente da Casa tentou retomar a cadeira para comandar a sessão.

Segundo o processo instaurado na Câmara contra Pollon, "o ato, com uso da força física, representou interferência direta na autoridade da Presidência da Casa e no funcionamento legítimo dos trabalhos parlamentares", diz o documento.

O segundo caso, ocorreu no dia 3 de agosto, durante um discurso inflamado durante em defesa do ex-presidente no Mato Grosso do Sul, Estado do parlamentar. Na ocasião, Pollon proferiu as ofensas contra Hugo Motta.

Nesse pronunciamento, Pollon manifestou não temer que pudesse estar encerrando a própria carreira política. "Eu não vou recuar, e o cargo que se lasque. Vim aqui para denunciar aqueles que entregaram o PL para a porcaria do PSDB. Canalhas", disse. "'Pollon, você acabou de entregar sua cadeira política' - foda-se, eu não vou entregar o meu País", concluiu.

"A anistia está na conta da p... do Hugo Motta. Nós queremos colocar o povo para enfrentar o Alexandre de Moraes, mas nós não podemos peitar o bosta do Hugo Motta, um baixinho de 1,60m", disse Pollon na época.

A representação contra Polon destaca que as ofensas contra Motta, "ainda que fora das dependências da Casa Legislativa, revela-se incompatível com os deveres éticos e funcionais inerentes ao exercício do mandato".

O Estadão tenta contato com o deputado e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CONSELHO DE ÉTICA/CÂMARA/JULGAMENTO/MARCOS POLLON/QUEBRA DE DECORO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula diz que mídia tem preferência política: 'não achem que esqueci do que fizeram comigo'

14.04.26 13h28

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro tem maior taxa de rejeição, com 52,6%, contra 47,4% de Lula, aponta CNT/MDA

Foram feitas 2.002 entrevistas entre 8 a 12 de abril, de forma presencial e domiciliar, em 140 municípios de todas as 27 unidades federativas. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

14.04.26 13h22

ELEIÇÕES 2026

CNT/MDA: no 2º turno, Lula aparece com 44,9% e Flávio Bolsonaro tem 40,2%

O presidente também derrotaria o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o ex-deputado Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão)

14.04.26 13h11

Posse

TJPA empossa quatro novos desembargadores e amplia capacidade do Judiciário no Pará

Nomeações no Tribunal de Justiça do Pará reforçam a estrutura do segundo grau e visam maior celeridade na tramitação de processos

14.04.26 12h14

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro diz que todos condenados por tentativa de golpe subirão rampa do Planalto

Confiando na saúde plena do pai, o filho de Jair Bolsonaro garantiu que o ex-presidente e outros condenados subirão a rampa do planalto, caso ele seja eleito.

11.04.26 14h53

mudanças

Governadora Hana Ghassan nomeia chefes de três órgãos estaduais; veja quem são

Nomes foram escolhidos após a exoneração dos antigos titulares, em razão do período de desincompatibilização eleitoral

08.04.26 10h21

eleições 2026

Flávio Bolsonaro chama Tereza Cristina de 'sonho de consumo' ao responder sobre vaga de vice

Declaração foi dada durante a 86ª Expogrande, em Campo Grande

10.04.26 11h41

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro diz que não pode 'aceitar ser humilhado' por Nikolas Ferreira

O filho de Bolsonaro também cobrou união da direita e "coerência" dos integrantes do partido

08.04.26 11h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda