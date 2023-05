Conheça as 10 propostas de Lula apresentadas fórum com presidentes da América do Sul

Dez temas foram apresentados pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em uma discussão entre os líderes e representantes, que participaram da reunião da cúpula dos países da América do Sul, em Brasília, nesta terça-feira (30). Estiveram presentes no encontro os presidentes de mais de sete países, como o da Argentina, Venezuela, Uruguai, Chile e Equador.

Entre as sugestões, Lula reforçou o desejo de estabelecer uma moeda local para o comércio na América do Sul, em vez do dólar; pediu que fossem desenvolvidos ações para tentar enfrentar a mudança climática; também mencionou sobre a possibilidade de criar um programa de mobilidade regional para os estudantes, pesquisadores e professores no ensino superior.

Confira o que foi listado como proposta do presidente:

Colocar a popular regional a serviço do desenvolvimento econômico e social, mobilizando os bancos de desenvolvimento como o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), o Banco Sul e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Implementar iniciativas de convergência regulatória, facilitando trâmites e desburocratizando procedimentos de exportação e importação de bens; Aumentar os mecanismos de investimentos, comércio, eletrônico e político de concorrência; Criar novas ações para o enfartamento da mudança do clima; Abrir possibilidades de intercâmbio de experiências e conhecimentos em matéria de instrução militar e políticas de defesa, buscando a capacitação e treinamento; Ampliar a cobertura vacinal, fortalecendo o complexo industrial de saúde, aumentando o atendimento a populações carentes e dos povos indígenas; Criar um programa de mobilidade regional voltada para pesquisadores, estudantes e professores no ensino superior; Abrir espaço para um mercado sul-americano de energia, que assegure o suprimento, a eficiência do uso dos recursos, por meio de um preço justo e a sustentabilidade social e ambiental; Criar uma “moeda comum” reduzindo a dependência de moedas estrangeiras como o dólar; Atualizar a carteira de projetos do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN), reforçando e priorizando os de alto impacto para a integração física e digital, especialmente nas regiões de fronteira.

O presidente do Brasil deixou claro que as iniciativas citadas eram “apenas sugestões” e que os temas ainda serão discutidos ao longo do dia.

Se as decisões foram aceitas, o grupo terá 120 dias para apresentar propostas de integração para a América do Sul.