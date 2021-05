Assista aos bastidores do depoimento de Eduardo Pazuello à CPI da Pandemia

O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, depõe nesta quarta-feira (19) à CPI da Pandemia, no Senado Federal. Ele chegou acompanhado de seguranças e cumprimentou os parlamentares do colegiado. O clima já começou tenso, com discussão com o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), e o presidente, Omar Aziz (PSD-AM). Pazzuello revelou que é filho de paraense e se solidarizou com as vítimas da pandemia. Veja no vídeo acima os bastidores do depoimento de Pazuello.