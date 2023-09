Comissão Eleitoral defere inscrição da chapa Renova Sinjor para eleição Sinjor-PA

A comissão eleitoral responsável por organizar a eleição para escolha da nova diretoria do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará (Sinjor-Pa) anunciou, no domingo (17), a homologação da inscrição da Chapa 01, denominada Renova Sinjor, liderada pelo jornalista Evandro Corrêa, com Douglas Dinelly como vice-presidente.

Entre as principais propostas apresentadas pela Chapa Renova Sinjor estão a modernização da estrutura do sindicato, incluindo a aquisição de uma sede própria e um veículo; a busca por melhores salários e a valorização dos profissionais da área; a oferta de apoio jurídico e ajuda de custo para jornalistas desempregados; a realização de cursos e palestras para aprimorar as habilidades dos profissionais; a reinserção de jornalistas no mercado de trabalho; o estabelecimento de um diálogo com os proprietários de veículos de comunicação para melhorar as condições de trabalho; e a criação de um site oficial, uma TV e uma rádio do sindicato, entre outras iniciativas.

No comunicado que oficializou a inscrição da Chapa Renova Sinjor, a comissão eleitoral informou que a inscrição da Chapa 02, chamada Sempre na Luta, cujos membros não foram divulgados, ainda estava dentro do prazo de correções, que poderiam ser enviadas.

Segundo o advogado Sergio Leite, que representa a Chapa Renova Sinjor, a comissão eleitoral deveria tornar público, por meio dos meios de comunicação disponíveis do Sinjor e nas redações, o término do prazo para inscrições e os nomes das chapas inscritas, com a lista de seus membros. Ele argumentou que a omissão de informações pela comissão eleitoral poderia abrir precedentes para a anulação de ações futuras.