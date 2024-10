Comissão do Senado aprova Galípolo no Banco Central por unanimidade

Com 26 votos a favor e nenhum contra, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou Gabriel Galípolo, indicado do presidente Luis Inácio Lula da Silva, para presidir o Banco Central. Agora a indicação precisa ser aprovada no plenário do Senado, o que deve acontecer ainda nesta terça-feira (8).

Galípolo já é diretor de Política Econômica do BC e deve presidir a instituição de 2025 a 2029.

Durante a sabatina, Galípolo afirmou que recebeu a garantia do presidente Lula que terá liberdade na tomada de decisões. “Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Cada ação e decisão deve unicamente ao interesse do bem-estar de cada brasileiro”, declarou.

Gabriel Galípolo foi perguntado sobre a possibilidade de que o presidente Lula influenciasse suas decisões como diretor do Banco Central, especialmente no que diz respeito à taxa básica de juros.

“A verdade é que nunca sofri nenhuma pressão. Seria muito leviano da minha parte dizer que o presidente Lula fez qualquer tipo de pressão sobre qualquer tipo de decisão", disse.”

“Todas as vezes que o presidente me encontrou ou ligou foi para dizer: 'Comigo você terá toda a tranquilidade, eu jamais vou lhe perguntar antes, eu jamais vou fazer qualquer tipo de interferência, você vai ter toda a liberdade de tomar a decisão de acordo com seu juízo, eu vou respeitar sempre'.” completou.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)