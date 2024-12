Começa com tranquilidade votação para formar lista tríplice para PGJ e escolha do Conselho Superior

A votação para a lista tríplice ao cargo de Procurador-Geral de Justiça (PGJ) e eleição de membros do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), que ocorre no Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) das 8h às 16h desta segunda-feira (2), começou de forma tranquila. De acordo com a primeira parcial do órgão, já são 81 votos somados nesta manhã. A eleição corre sem maiores problemas e a previsão do resultado é às 16h30.

Para o cargo de PGJ, concorrem seis pessoas, sendo elas: Alexandre Tourinho; José Edvaldo Pereira Sales; Érika Menezes; Franklin Lobato Prado; Sinara de Bruyne; e Fábia Mussi. Desse total, três serão escolhidos, compondo, assim, uma lista tríplice entre os mais votados. Posteriormente, esses nomes serão enviados ao governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), que escolherá alguém de sua preferência para desempenhar a função no próximo biênio. A lista é formada por integrantes de carreira da instituição.

Já em relação à votação para o Conselho Superior do Ministério Público, os membros escolherão sete pessoas entre os 11 candidatos que concorrem para um mandato de dois anos. Neste caso, não é necessária a escolha do governador; os sete escolhidos irão compor o Conselho.

Na eleição, que é eletrônica e virtual, é usado o sistema VotaNet, cedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA). Um total de 374 membros, entre promotores e procuradores, estão aptos a votar em todo Estado.

Veja quem são os candidatos ao cargo de PGJ:

010: Alexandre Tourinho

020: José Edvaldo Pereira Sales

030: Érika Menezes

040: Franklin Lobato Prado

050: Sinara de Bruyne

060: Fábia Mussi

Veja quem são os candidatos ao Conselho Superior:

001: Manoel Santino Nascimento Júnior

002: Antônio Eduardo Barleta de Almeida

003: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

004: Maria da Conceição de Mattos Sousa

005: Jorge de Mendonça Rocha

006: Maria do Socorro Pamplona Lobato

007: Isaías Medeiros de Oliveira

008: João Gualberto dos Santos Silva

009: Armando Brasil Teixeira

010: Joana Chagas Coutinho

011: Roberto Souza