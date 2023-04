Com a presença de Helder, Belém recebe sessão do Parlamento Amazônico

Parlamentares brasileiros e de outros sete países que compõem a Pan-Amazônia estão reunidos em Belém nesta terça (25) e quarta-feira (26) para a sétima sessão ordinária do Parlamento Amazônico (Parlamaz). O encontro é um evento preparatório para a Cúpula da Amazônia, que ocorrerá na capital paraense em agosto deste ano.

A abertura contou com a participação do governador do Pará, Helder Barbalho, que fez uma apresentação de projetos e experiências do estado na área ambiental.

"Ao tempo que preservamos 70% do nosso território em floresta nativa, os 30% já antropizados fazem deste um estado diversificado na sua economia com vocações importantes", disse governador, ressaltando a relevância de iniciativas que atendam a população em geral, bem como aos povos originários.

"Faço questão de enfatizar isso porque temos buscado pregar modelos de desenvolvimento que precisam ser sustentáveis no âmbito da preservação do nosso ativo florestal, mas que precisam ser sustentáveis também sob o aspecto econômico e social", frisou Barbalho.

Ao longo da programação também serão discutidos temas como restauração florestal, negócios verdes, sistemas agroflorestais, combate ao desmatamento e mudanças climáticas.