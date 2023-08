Cobrado pela CPMI do 8 de Janeiro, Dino deve entregar imagens dos ataques nesta quinta

Após ser cobrado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os ataques do dia 8 de janeiro em Brasília, a "CPMI do 8 de Janeiro", o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deve entregar nesta quinta-feira (3) as imagens do circuito interno do Ministério. Ele teria feito consulta ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que autorizou o envio dos vídeos.

O deputado Arthur Maia (União-BA), que preside o colegiado, disse na última terça-feira (1º) que recorreria ao STF caso Dino não entregasse os vídeos em 48 horas. No entanto, o ministro negou qualquer resistência e reiterou que as imagens não teriam "nada que não seja conhecido". "O problema é a proliferação de mentiras e fake news. Não houve negativa alguma", afirmou.

Em 8 de janeiro, segundo integrantes da Comissão, o ministro teria mantido aquartelado um contingente de 200 homens. Quem teve acesso ao conteúdo dos vídeos, entretanto, garante que não acrescenta nada às investigações. É o que diz apuração da Jovem Pan.

Comissão

O último depoimento, antes desta quinta-feira (3), foi o do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Saulo Moura da Cunha, que afirmou ter emitido ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 33 alertas sobre o risco dos protestos do 8 de janeiro.

A CPMI deve ouvir na próxima terça-feira (8) o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Os governistas também querem convocar o hacker Walter Delgatti, preso na quarta-feira (2) pela Polícia Federal, por invadir o sistema do CNJ, supostamente a pedido da deputada federal Carla Zambelli.