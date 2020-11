Candidato sofre mal súbito durante debate; assista

O atual prefeito e candidato à reeleição em Blumenau, Mário Hildebrandt, passou mal durante um debate ao vivo na noite do sábado (21), em uma transmissão pela afiliada à Redecord TV na região.

Em um dos momentos em que estava com a palavra, Hildebrandt começou a se sentir mal e foi ficando com a voz embargada. Ele chegou a perder o equilíbrio, mas foi ajudado pela apresentadora do debate.

Candidato a reeleição em Blumenau, Mário Hildebrandt passa mal em debate na NDTV (Record) pic.twitter.com/QHIC2an2cZ — Giorgio Guedin (@giorgioguedin) November 22, 2020

O candidato foi encaminhado pelo Samu a um hospital e o debate foi interrompido. Na unidade de saúde, ele passou por uma bateria de exames.

Hildebrandt sofreu um mal súbito, atribuído ao ritmo acelerado da campanha. A assessoria do político afirma que ele teve uma queda de pressão, mas garante que ele passa bem e deve descansar durante o fim de semana.

O adversário na corrida pela prefeitura, João Paulo, preferiu não prosseguir no debate e, em seu perfil no Instagram, emitiu uma nota desejando “pronta recuperação” do prefeito.