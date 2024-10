Candidata à prefeitura de Igarapé-açu repudia conduta agressiva de adversário

Na manhã desta quarta-feira (02/10), a candidata à prefeitura de Igarapé-açu, Karla Andiara, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), usou suas redes sociais para repudiar uma conduta que ocorreu durante comício do seu adversário, Xoro Pardal (União), na vila Santo Antônio do Prata. Na ocasião, apoiadores do candidato usaram uma boneca com machucados pelo corpo dentro de um caixão para figurar a imagem de Andiara, o que gerou retaliações nas redes e tem sido descrito pelos internautas como “violência simbólica”. Pardal também usou seu perfil pessoal para esclarecer a situação e afirma que não tinha conhecimento do que seus apoiadores haviam feito até chegar ao comício.

"Venho a público expressar a minha mais profunda tristeza pelos atos cometidos ontem em frente ao comitê do candidato Xoro Pardal. Por falta de argumentos que desabonem a minha pessoa, o candidato e seus seguidores tentam me desqualificar por eu ser mulher. Irei mostrar ao candidato machista que serei a melhor prefeita deste município", diz parte da mensagem compartilhada por Andiara.

A candidata descreve o adversário como “machista, desrespeitoso e agressivo” e lembra que ele ainda responde a um processo judicial por importunação sexual. Ela encerra sua mensagem desejando que as medidas legais sejam tomadas contra a conduta. Além dela, a sua coligação “Seguindo no Rumo Certo”, também se manifestou publicamente sobre o ocorrido.

“O que o candidato quis dizer colocando sua imagem em um caixão? Vai atentar contra a sua vida? Deseja a sua morte? Sua desgraça? Esperamos que o candidato se retrate, pois o mesmo não apenas desrespeitou a candidata, mas também todas as mulheres que se sentiram ultrajadas e enojadas por tal conduta repulsiva”, afirmam em nota.

O que disse Xoro Pardal?

O candidato do União Brasil também publicou um vídeo no seu perfil pessoal, onde aparece ao lado da esposa e da filha, para explicar o ocorrido. Ele descreve a situação como um caso isolado e afirma que só tomou conhecimento da ação dos seus apoiadores quando chegou no comício. Também manifesta repúdio a essa e toda violência contra mulher, além de se solidarizar com a candidata atacada.

“Me pronuncio contra a imagem ofensiva e desrespeitosa que está circulando nas redes, e me solidarizo com a candidata Karla Andiara, há assuntos que vão além de posicionamento político. Não compactuamos com práticas que atentam contra a dignidade de ninguém, especialmente das mulheres. Também falo sobre a difamação que está sendo incentivada por grupos da oposição. A difamação não faz parte da nossa campanha, nem da política que Igarapé-açu merece. Nosso compromisso é com uma política limpa, justa e pautada pelo respeito. Vamos juntos combater esse tipo de prática desrespeitosa e seguir de cabeça erguida”, declarou.