Campos Neto falta pela 3ª vez à CPI do Crime Organizado

O ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto não compareceu novamente à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado. Essa é a terceira vez que ele falta à CPI. A informação foi confirmada pelo presidente da CPI, o senador Fabiano Contarato (PT-ES).

Desta vez, o requerimento convocando Campos Neto foi feito pelo relator da comissão, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Ao justificar o pedido, ele afirmou que o depoimento do ex-presidente do BC poderia ser de grande utilidade para prestar esclarecimentos sobre o Banco Master e os procedimentos adotados pela autoridade monetária para autorizar o ingresso de novos controladores no Sistema Financeiro Nacional (SFN)

Antes desse requerimento, Campos Neto já havia sido chamado a pedido do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), que pleiteava que o ex-banqueiro central esclarecesse possíveis falhas na atuação da autarquia no combate à lavagem de dinheiro e à infiltração do crime organizado no sistema financeiro.

Wagner argumentou que mudanças regulatórias feitas durante a gestão de Campos Neto podem ter flexibilizado controles e facilitado irregularidades.

A CPI também chegou a agendar uma oitiva com Campos Neto no começo de março - o ex-presidente também faltou a esse convite.

Além de Campos Neto, esteve na pauta da CPI nesta quarta-feira o depoimento do atual presidente do BC, Gabriel Galípolo, que começou no período da manhã e terminou no início da tarde.