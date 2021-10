Câmara vai convocar Semob e Setransbel para audiência pública sobre transporte público

A Câmara Municipal de Belém convocará audiência pública com o Sindicato de Transportes de Belém, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém e partes interessadas para discutir a precariedade do transporte público na capital paraense.

A audiência ainda não tem data. A informação foi dada com exclusividade para o jornal O Liberal na tarde desta terça-feira (5) pelo próprio presidente da Casa, Zeca Pirão (MDB).



O assunto tomou conta de boa parte da sessão ordinária desta terça-feira, já que dois vereadores tiveram requerimentos sobre o tema que foram rejeitados pelo Colégio de Líderes.

Autora de um deles, Bia Caminha (PT) havia solicitado uma sessão especial para discutir o transporte público para a Universidade Federal do Pará e Universidade Federal Rural da Amazônia.



"Sou estudante de arquitetura e urbanismo da UFPA. Por isso, sei da importância de garantirmos a permanência dos estudantes na universidade. Os ônibus que fazem o itinerário para as universidades são insuficientes para a atual demanda de mais de 55 mil estudantes. A falta de transporte público afeta diretamente na permanência dos estudantes e na saúde mental dos universitários. A quem interessa não discutir sobre o transporte público dos estudantes?", questiona.



Já o líder da oposição Matheus Cavalcante (Cidadania) solicitou um pedido de audiência pública similar a que Pirão anunciou.

O Colégio de Líderes entendeu que um pedido anterior do vereador Miguel Rodrigues (Podemos) já contemplava a discussão sobre o transporte público em Belém, mas Cavalcante discordou, pois acha que a atitude abre um precedente negativo para o debate público.



"Minha ideia era fazer uma grande audiência pública aqui na Casa para que a gente possa debater a qualidade e financiamento do transporte público. Foi rejeitado. Em setembro meu requerimento sobre a licitação do transporte público foi rejeitado. Eu não entendo o motivo disso. Discordo do vereador Amaury da APPD (PT) que disse que o requerimento do Miguel englobaria o meu. O dele iria debater mobilidade urbana como um todo. É nossa função representar os interesses da sociedade, não pode fazer um crivo sobre o que vai ser debatido ou não na plenária. Quem concordar ou discordar pode falar aqui na plenária", afirmou.



Pirão, em conversa com a reportagem, falou que o debate de fato ganhou mais corpo após as solicitações de empresários do ramo para a prefeitura de Belém, com o objetivo de aumentar a tarifa de R$3,60 para R$4,87, e que a população e órgãos interessados serão ouvidos na Câmara.



"Eles [Caminha e Cavalcante] tem razão mesmo porque o transporte público está bem precário aqui na cidade, cada vez pior. Então vamos sim fazer audiência pública e ouvir todos. Mas não temos data ainda, amanhã (6) vou ver isso direito", afirmou.