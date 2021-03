Câmara Municipal entra em 'espécie de recesso'

A Câmara Municipal de Belém suspendeu seus trabalhos, inclusive a sessão que seria realizada nesta terça-feira (2), por causa da contaminação de servidores com o novo coronavírus. Os vereadores foram comunicados da decisão na noite dessa segunda-feira (1), pelo presidente Zeca Pirão (MDB), via whatsapp. Nem sessões online serão realizadas nesse período.

Segundo a assessoria da Câmara, a casa ficará fechada até o dia 16 de março. Ainda de acordo com informações do próprio Poder Legislativo Municipal, servidores estão com covid-19 e o diretor de RH da casa, que ainda não conseguiu leito de UTI, corre sério risco.

Até a tarde de ontem, a sessão desta terça não apenas estava confirmada, como o presidente havia anunciado a retomada da transmissão ao vivo dos debates, no site da Câmara. Também havia previsão de posse dos membros das comissões permanentes da casa, entre elas a de Justiça e de Economia.

Medidas

Nesta segunda, Zeca Pirão reeditou a portaria de fechamento da Casa ao público externo, estendendo o prazo inicial de 26 de janeiro a 28 de fevereiro até 31 de março, em decorrência da pandemia de coronavirus. A orientação era para que servidores que testassem positivo para Covid 19 ou tivessem contato com pessoas acometidas dessa doença se afastassem imediatamente do trabalho nas dependências do Legislativo.

Conforme divulgado pela Câmara, a decisão que prorrogou o período de fechamento ao público por mais um mês mantém as demais definições acerca das condições de trabalho constantes na portaria de janeiro: cuidados com a higienização de mãos com água e sabão ou álcool em gel, distanciamento social, home office nos setores em que for possível e sessões plenárias semipresenciais. Toda a parte de atendimento ao público permanece fechada até segunda ordem, incluindo o serviço de emissão de documentos.