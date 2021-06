Câmara Municipal de Belém vai realizar primeira sessão em Mosqueiro

A Câmara Municipal de Belém entrou de recesso, nesta quarta-feira (30), após votação de projetos importantes, como pedidos de empréstimo do Executivo e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Para a volta da atividade parlamentar após o recesso, a expectativa do presidente da casa, vereador Zeca Pirão, é aumentar a participação popular no legislativo municipal. Por isso, a primeira sessão de agosto, marcada para o dia 02, será no Distrito de Mosqueiro.

"Vamos fazer pela primeira vez uma sessão da Câmara Municipal lá em Mosqueiro para discutir com os 70 mil habitantes as prioridades de Mosqueiro, que estava muito abandonado e agora com o Governo do Estado mandando asfaltar praticamente 15 ruas na primeira etapa e depois mais 15 na segunda, e a Prefeitura fazendo também tapa buraco e a limpeza, nós temos que ir para Mosqueiro dar uma sustentabilidade. E vamos discutir agenda mínima, com a população, olhar nos olhos do povo lá e realizar o que o povo mais precisa, junto com Prefeitura e Governo do Estado", declarou, em entrevista ao Jornal O Liberal.

"Os vereadores estão se colocando à disposição para ficar do lado da população, olhando nos olhos da população e discutindo as prioridades para Mosqueiro", completou Pirão.

O local da sessão ainda não foi divulgado.