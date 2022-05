Câmara Municipal de Belém realiza sessão em homenagem aos 200 anos da imprensa no Pará

A Câmara Municipal de Belém realizou uma sessão especial, na manhã desta quarta-feira (25), para homenagear os 200 anos da imprensa no Pará, completados no último domingo (22). Nesta data, no ano de 1822, começava a circular na província do Grão-Pará, o que hoje corresponde ao território da Amazônia, o jornal "O Paraense", primeiro jornal impresso de Belém e o quinto do Brasil, viabilizado pelo advogado Felipe Alberto Patroni Martins Maciel Parente. Durante o evento no Poder Legislativo, o participantes relembraram momentos marcantes da imprensa paraense, mas também chamaram a atenção para os desafios enfrentados no meio jornalístico.

Presidente da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil – seção Pará (OAB)/PA), Mauro Vaz Júnior, informou que desde 2018 o colegiado tomou conhecimento de mais de 60 agressões, quatro assassinatos e uma tentativa de assassinato envolvendo jornalistas. “São tempos difíceis para o jornalismo, especialmente na Amazônia. A função do exercício do jornalismo, assim como da advocacia, não são meros caprichos da civilização, elas estão inscritas na Constituição Federal. São dois parâmetros de saúde democrática. Não existe democracia salubre sem o exercício pleno do jornalismo”, declarou. “Então, é muito triste eu dizer para vocês que no último triênio a OAB teve que lidar com quatro casos de assassinato, uma tentativa a um colega do Moju e mais de 60 agressões a profissionais de imprensa. É um número que cresceu vertiginosamente. Então, é um número que merece a nossa atenção. É preciso defender a classe jornalística”, declarou.

Prefeito Edmilson Rodrigues participou da sessão realizada na Câmara Municipal de Belém (Foto: Antenor Filho / CMB)

Um dos homenageados durante o evento, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, observou que a imprensa contribuiu com transformações profundas na história da cidade. “Eu quero parabenizar os jornalistas e as jornalistas pela contribuição histórica e secular à democracia. O bom jornalismo se caracteriza pelo bom texto e a ética do profissional", disse o gestor.

Presidente da Câmara Municipal de Belém e autor da proposta para realização da sessão, o vereador Zeca Pirão também destacou a importância da imprensa. “Cada dia que passa, a gente precisa de vocês, porque a gente vê tantas notícias, informações, repassadas para prejudicar a terceiros, prejudicar a grande sociedade, os políticos. E o que seria do jornalismo se não fosse a fundo para pesquisar a verdade? Isso é muito importante para nós políticos, que o jornalismo seja sério, investigativo, que possa ir profundamente, porque a gente fica no meio dessas brigas, de fakes, e isso nos deixa muito aflitos”, declarou. “A gente tendo um jornalismo sério, com as pessoas que a gente tem aqui no estado do Pará, a gente fica mais tranquilo”, completou.

Decano da academia paraense de jornalismo, Linomar Bahia também relembrou momentos marcantes da história do jornalismo. “Há de se perguntar o que seria de uma sociedade se não houvesse quem lhe transmitisse as notícias e as informações”. Ele ainda citou alguns momentos difíceis enfrentados por jornalistas ao longo das últimas décadas no estado, inclusive assassinato dentro de redação. “Essa história longa é pontilhada de passagens heroicas, vibrantes, e que me remetem a grandes jornalistas com quem eu convivi”, declarou, nomeando alguns colegas dessa jornada. Linomar concluiu deixando uma mensagem para quem está começando na profissão: “que eles continuem toda essa jornada, todo esse poder que essa imprensa tem e sobretudo na prestação do serviço maravilhoso que a imprensa pode prestar. Sempre alguém estará se desagradando. Fazemos do jornalismo um veículo de informação e, sobretudo, de formação.