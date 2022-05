Câmara Municipal de Belém promove Sessão Solene alusiva ao Dia das Mães

A Câmara Municipal de Belém realizou, na manhã desta segunda-feira (9), uma sessão solene em homenagem às mães, pela passagem do Dia das Mães, comemorado no último domingo (8). Presidida pela vereadora Enfermeira Nazaré (Psol), a sessão contou também com a entrega da medalha e diploma Cordolina Fontelles de Lima, do Poder Legislativo Municipal.

“Eu vejo essa homenagem como uma forma de agraciar mulheres guerreiras e lutadoras. Agradeço a todos pelo reconhecimento, sem as mulheres os homens não vivem”, declarou uma das homenagedas, Magda Abou El Hosn, que foi indicada pelo vereador Pablo Farah, ao comentar sobre o reconhecimento da casa legislativa.

A sessão em homenagem e a medalha foram instituídas pelo Decreto Legislativo de n°058, de 13 de novembro de 2001 e Decreto Legislativo n° 23, de 05 de junho de 2006. A comenda é entregue às mulheres que têm se destacado na luta pela defesa da liberdade, pela conquista de direitos e cidadania em nosso município.

Ao todo, 28 mulheres mães foram homenageadas, entre elas autoridades e servidoras que tiveram a indicação feita pelos vereadores. Durante o evento, a vereadora Nazaré LIma falou sobre a importância dessa homenagem. “esta é uma Casa em que acontece discussões acaloradas, muitas vezes com o espírito de melhorar a cidade, mas hoje foi dia sublime, dia de homenagear grandes mulheres e que representam muito bem o sentimento de cuidado”.