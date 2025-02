Câmara dos Deputados cria Medalha do Mérito Evangélico Daniel Berg e Gunnar Vingren

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Resolução nº 92/2023, que institui a “Medalha do Mérito Evangélico Daniel Berg e Gunnar Vingren”, honraria que será concedida a personalidades e instituições que tenham se destacado nacionalmente em serviços evangelísticos com impacto na sociedade. A resolução foi promulgada e entrou em vigor imediatamente.

O projeto, de autoria do deputado Raimundo Santos (PSD-PA), homenageia os missionários suecos fundadores da Assembleia de Deus em Belém, igreja considerada a matriz da maior denominação pentecostal do Brasil. A primeira solenidade de entrega da medalha está prevista para junho, mês em que a Assembleia de Deus completará 114 anos.

Durante a votação no plenário Ulysses Guimarães, Raimundo Santos destacou a contribuição do pastor emérito Firmino Gouveia, que completará 100 anos em março, e do atual presidente da Assembleia de Deus em Belém, Samuel Câmara. O parlamentar também mencionou a memória do pai, Joaquim Santos, que atuou por 75 anos na igreja.

A proposta recebeu parecer favorável do relator, deputado Filipe Martins (PL-TO), e apoio de outros parlamentares, como Eli Borges (PL-TO) e Pastor Sargento Isidório (Avante-BA). A medalha será acompanhada de um diploma assinado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, e pelo 2º secretário da Mesa Diretora, Lula da Fonte (PP-PE).

A escolha dos agraciados será feita anualmente, com cada integrante do Colégio de Líderes podendo indicar um nome. A Mesa Diretora terá autonomia para ampliar o número de condecorados.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)