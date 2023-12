Câmara dos Deputados aprova reforma tributária em 2º turno

Na noite desta sexta-feira (15), a Câmara dos Deputados aprovou por 356 a 118 votos a proposta de emenda à Constituição 45/19, a PEC da reforma tributária. Houve apenas uma abstenção na votação do segundo turno.

Desde o início deste ano, a matéria está sob análise do Congresso Nacional e chegou à etapa final de tramitação. A sessão desta sexta-feira foi extraordinária e ocorreu de forma semipresencial, ou seja, parlamentares puderam votar pelo aplicativo InfoLeg.

VEJA MAIS

No primeiro turno, o texto recebeu 371 votos favoráveis, 121 contrários e três abstenções. O quórum foi de 496 deputados. Agora, a matéria segue para análise em segundo turno.

A matéria passou pela Câmara dos Deputados no primeiro semestre e teve relatoria de Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). No Senado, recebeu relatoria de Eduardo Braga (MDB-AM), que fez diversas alterações no texto. Como a matéria acabou alterada, ela precisou retornar à Câmara.

Para uma PEC ser aprovada, são necessários dois turnos de votação. A aprovação depende dos votos favoráveis de 3/5 dos deputados, ou seja, 308 parlamentares.