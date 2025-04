Câmara de Belém inaugura novo plenário após dois anos de reforma

A Câmara Municipal de Belém realizou, nesta quarta-feira (16), a primeira sessão ordinária do ano no novo plenário da sede do Poder Legislativo, após dois anos de reforma completa nas instalações. O espaço modernizado foi nomeado em homenagem ao jornalista Laércio Barbalho.

Durante a sessão, os vereadores aprovaram as atas do dia, leram e votaram requerimentos propostos. O presidente da Câmara, vereador John Wayne (MDB), agradeceu pela parceria com o governo estadual e destacou o empenho da equipe técnica na execução das obras.​

“Quero agradecer pela parceria fundamental com o governador Helder Barbalho, para realização da reforma completa do prédio-sede do Poder Legislativo de Belém, e o empenho da arquiteta, engenheira e diretora geral da casa, Márcia Valente, na execução das obras. Estive pessoalmente em visitas às Câmaras Municipais em Parauapebas, Marabá e Santarém para conhecer as instalações. Idealizamos o projeto da obra junto com o ex-presidente Zeca Pirão. Após 2 anos de obras, hoje todo o esforço transformou o prédio na mais moderna, equipada e bonita Câmara Municipal do Estado e do Brasil”, destacou o vereador John Wayne (MDB).

O novo plenário foi projetado para oferecer mais conforto, acessibilidade e eficiência aos parlamentares, servidores e à população que acompanha os trabalhos da Casa.

A modernização, segundo a Casa, visa aprimorar a infraestrutura do Legislativo municipal, proporcionando melhores condições para o exercício das atividades parlamentares.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)