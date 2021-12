Câmara de Belém aprova Plano Plurianual para os próximos quatro anos

Os parlamentares da Câmara Municipal de Belém votaram, nesta terça-feira (7), o projeto de lei do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, enviado em agosto pela Prefeitura de Belém para apreciação na Casa. Este é um dos mais importantes instrumentos de planejamento governamental, porque estabelece diretrizes, objetivos e metas de políticas públicas a serem cumpridos nos próximos quatro anos. No total, foram apresentadas, inicialmente, quase três mil emendas pelos vereadores, mas apenas 221 foram votadas – destas, 81 foram aprovadas.

De acordo com o parlamentar Fernando Carneiro (Psol), que é presidente da Comissão de Economia e Finanças da Câmara, a votação foi histórica. “Depois de oito anos do governo passado, onde todas as emendas eram rejeitadas sumariamente, conseguimos aprovar 81 emendas de contribuição dos vereadores e vereadoras. O número de rejeição é natural, porque às vezes os vereadores estabelecem emendas que extrapolam as metas da Prefeitura. Fazem com boa vontade, mas sem critério técnico definido, então obrigatoriamente temos que nos limitar às metas”, explica.

Na avaliação de Carneiro, existem várias diretrizes e metas importantes estabelecidas no plano, que constam como compromisso da Prefeitura de Belém no PPA, como universalizar o atendimento da Estratégia de Saúde da Família (ESF), para que 100% da população seja atendida; zerar o analfabetismo em Belém; dar prosseguimento aos processos de macrodrenagem das bacias da capital; entre outros objetivos.

Orçamento

O PPA 2022-2025 prevê para os próximos quatro anos uma receita de R$ 14,9 bilhões, entre própria, transferências constitucional e voluntária, amortizações de empréstimo e operações de crédito. Desse total, R$ 14,6 bilhões serão distribuídos entre os programas temáticos para execução de projetos e ações; e gestão, operacionalização e manutenção da administração pública; e R$ 391,2 milhões para o custeio do Poder Legislativo municipal.

O Plano está estruturado em seis eixos ou programas temáticos, subdivididos em 17 subprogramas prioritários para a administração municipal. Os eixos são Saúde, Educação e Segurança; Infraestrutura, Mobilidade, Habitação e Meio Ambiente; Economia, Turismo, Inovação e Inclusão Produtiva; Assistência Social, Inclusão e Diversidade; Cultura, Comunicação, Juventude, Esporte e Lazer; e Gestão, Transparência e Participação Popular.