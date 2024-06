Câmara aprova projeto que torna crime hediondo ataque a escolas

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (12) o Projeto de Lei (PL) nº 3613/23, que torna crime hediondo o ataque a escolas. A proposta agora segue para análise do Senado Federal.

De autoria do governo federal, o texto classifica como crime hediondo o homicídio, a lesão corporal seguida de morte e a lesão corporal gravíssima cometidos dentro de instituições de ensino públicas e privadas. A medida abrange locais de educação básica, superior, técnica, profissionalizante e cursos de idiomas.

Se sancionado, o condenado por ataque a escolas não terá direito a fiança, indulto, anistia ou liberdade provisória. Além disso, a progressão de regime será mais lenta. O projeto também qualifica o homicídio cometido dentro de escolas, estabelecendo uma pena de reclusão de 12 a 30 anos.

A iniciativa do governo federal foi encaminhada ao Congresso Nacional após o ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), no ano passado, onde um homem matou quatro crianças com uma machadinha.