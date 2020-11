Câmara Municipal de Belém tem renovação de mais de 50%

A população da capital paraense, nas eleições municipais de domingo (15), optou pela renovação de 60% dos ocupantes do Legislativo municipal. A Câmara Municipal de Belém (CMB), a partir de janeiro do ano que vem, terá 18 novos parlamentares, e 17 vereadores reeleitos. Os perfis dos políticos são os mais distintos, de veteranos da política como Amaury da APPD (PT) e Zeca Pirão (MDB), que iniciarão o quinto e quarto mandatos, respectivamente, até jovens ainda sem experiência parlamentar como Renan Normando (Podemos) e a vereadora mais nova da história de Belém, Beatriz Caminha (PT), de 21 anos. As origens dos candidatos também são variadas, pois abrangem ambientes políticos diversos, que refletem diferentes modos de fazer política em Belém.

Oriundo da Associação Paraense das Pessoas com Deficiência (APPD), Amaury da APPD é exemplo de vereador que surge de movimentos sociais, no caso na entidade que representa os direitos das pessoas com deficiência no Pará. Eleito para o quinto mandato, é um dos parlamentares com mais tempo na Casa, e começou a trajetória política em 1981, tendo sido fundador e presidente da associação. Foi também fundador da Federação Brasileira de entidades de Cegos.

Atual presidente da CMB, Mauro Freitas (PSDB) é mais um exemplo de político já bastante conhecido pela população, já que foi eleito para o terceiro mandato, após ter tido visibilidade durante a última gestão da Prefeitura Municipal de Belém, como chefe do Legislativo municipal. Mauro Freitas iniciou a vida pública como idealizador e fundador da Associação dos Servidores da Fundação Hemopa. Nas Eleições de 2016, foi reeleito para exercer o segundo mandato e assumiu a presidência da Câmara Municipal para o biênio 2017-2018. Em outubro de 2017, com a chapa “Legislativo Atuante”, foi reeleito para comandar a Casa por mais dois anos. Atualmente é o presidente da CMB pelo biênio 2019/2020.

Bia Caminha, vereadora mais jovem da história de Belém, afirmou durante toda a campanha que ser uma mulher negra, jovem e bissexual, foi o ponto de partida para o envolvimento com a política. De acordo com ela, a vontade de influir politicamente sobre a realidade veio de suas próprias vivências. "Meu interesse na política veio a partir da minha própria vida, veio pelo fato de eu ser uma mulher negra, por ter sido alcançada pelas políticas públicas e querer que todo mundo tenha o direito que eu tive", demarca.

A vereadora eleita completa ainda que o lema “romper silêncios”, escolhido por ela, será exercido em seu mandato. “Esse silêncio que é instituído no falar, mas também na nossa ausência nos espaços de decisão, nossa ausência na institucionalidade e nossa ausência na vida pública da cidade, que era pensada e feita somente por um tipo de gente, que eram os homens brancos, ricos e privilegiados. A minha candidatura, a minha vitória eleitoral, é o rompimento de silêncios coletivos”, completou.

Como resultado da renovação, alguns vereadores que tentaram a reeleição ficarão de fora da formação da Casa a partir de janeiro, como Joaquim Campos (MDB), Sargento Silvano (PSD) e Enfermeira Nazaré (Psol). Veja mais detalhes no quadro.

(Info)

Eleitos para o primeiro mandato:

Allan Pombo (PDT), Augusto Santos (Republicanos), Bia Caminha (PT), Dona Neves (PSD), Emerson Sampaio (PP), Fabio Souza (PSB), Lívia Duarte (Psol), Gleisson Oliveira (PSB), Goleiro Vinícius (Republicanos), Josias Higino (Patriota), Matheus Cavalcante (Cidadania), Miguel Rodrigues (Podemos), Pastora Salete (Patriota), Renan Normando (Podemos), Roni Gas (PROS), Túlio Neves (Pros), Vivi Reis (Psol), Zeca do Barreiro (Avante).

Vereadores reeleitos:

Altair Brandão (PCdoB), Amaury da APPD (PT), Bieco (PL), Blenda Quaresma (MDB), Dinely (PSC), Emerson Sampaio (PP), Fabrício Gama (PMN), Fernando Carneiro (PSOL), Gleisson Silva (PSB), Igor Andrade (Solidariedade), John Wayne (PMDB), Lulu das Comunidades (PTC), Mauro Freitas (PSDB), Moa Moraes (PSDB), Neném Albuquerque (MDB), Pablo Farah (PL), Zeca Pirão (MDB).

Vereadores que deixam a gestão a partir de janeiro:

Adriano Coelho (PDT), Celsinho Sabino (PSC), Dr. Chiquinho (PSOL), Dr. Elenilson (Avante), Enfermeira Nazaré (PSOL), Henrique Soares (PDT), Joaquim Campos (MDB), Marciel Manão (Avante), Nilda Paula (PSD), Nehemias Valentim (PSDB), Professor Elias (PSB), Rildo Pessoa (PTB), Sargento Silvano (PSD), Simone Kahwage (Republicanos), Toré Lima (DEM) e Wilson Neto (PV).