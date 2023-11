Breves recebe ‘Fórum de Transformação no Marajó’ do governo federal

Nesta segunda-feira (20) e na terça-feira (21), representantes do governo federal se reúnem em Breves para o Fórum de Transformação no Marajó. O foco é apresentar as ações em benefício do Marajó, em curso nos órgãos federais nas áreas de educação, assistência social, direitos humanos, telecomunicações e energia.

Durante os dois dias, estarão reunidos em Breves representantes do gabinete da Presidência da República, e dos ministérios da Educação, Direitos Humanos, Comunicações, Assistência Social, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Também vão participar representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O evento “Uma agenda comum pela transformação do Marajó" é organizado pelo Gabinete de Articulação para Efetividade da Política de Educação (Gaepe) Arquipélago do Marajó em colaboração com o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) e o Instituto Articule, no Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional "Dr. João Messias dos Santos".

Comitiva de autoridades públicas em Breves

Na lista de participantes, estão a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan; o presidente do TCMPA, conselheiro Antonio José Guimarães e o conselheiro Cezar Colares, esse último responsável pelas contas dos municípios marajoaras. Também estarão presentes a presidente executiva do Articule, Alessandra Gotti; a secretária executiva do MEC, Izolda Cela: a secretária executiva da Presidência da República, Tatiana Santos, entre outros.

De acordo com os organizadores do evento, haverá oficinas de capacitação para os gestores municipais, com temas como cooperação federativa para o Marajó, cidadania e defesa de crianças e adolescentes, ‘Marco Conceitual Ribeirinho’.

Baixos Índices de Desenvolvimento Humano

A região marajoara tem baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), e serão foco das discussões municípios como Soure e Salvaterra com IDH de 0,615 e 0,608, respectivamente. Os dois ocupam posições preocupantes entre todas as cidades brasileiras. O evento quer promover soluções realistas e eficazes para os desafios educacionais enfrentados pelos 17 municípios da região.

O Gabinete de Articulação para Efetividade da Política de Educação (Gaepe) Arquipélago do Marajó foi instalado, no ano de 2022, e é uma iniciativa estratégica para propor soluções na área da Educação. Ele é coordenado pelo TCMPA, em parceria com o Instituto Articule, e busca promover o diálogo e a cooperação entre entidades do setor público e a sociedade civil.

Serviço:

Fórum “Uma agenda comum pela transformação do Marajó”

- Data: 20 e 21 de novembro de 2023

- Local: Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional “Dr. João Messias dos Santos” (CEDEP), município de Breves, Ilha do Marajó

- Informações: Marcelo Oliveira – Coordenador de Comunicação do TCMPA (91 99374-3500)

- Contato de Imprensa: Vinícius Aguiar – Assessor de Comunicação do TCMPA (91 98902-4460), Bárbara Benatti – Assessora de Comunicação do Instituto Articule (11 97456-9213).