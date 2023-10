Brasil pode ser líder na produção de biocombustível de segunda geração, diz Grupo BBF

Com ampla cadeia produtiva, o Brasil pode ser líder na produção de biocombustíveis de segunda geração. A afirmação é de Milton Steagall, o CEO do Grupo BBF (Brasil BioFuels), empresa brasileira fundada em 2008, e, atualmente, a maior produtora de óleo de palma da América Latina.

Milton Steagall participou do Seminário Agronegócio, organizado pelo LIDE e pelo jornal O Estado de São Paulo, na capital paulista, na manhã desta terça-feira (10). O Brasil é o 4º produtor mundial, atrás da Indonésia, Malásia e Tailândia.

“O Brasil tem um imenso potencial em se tornar líder na produção de biocombustível de segunda geração”, frisou Steagall. Ele defendeu a palma de óleo como cultura agrícola para produção de SAF (Sistemas Agroflorestais) e Diesel Verde.

No Seminário Agronegócio, o executivo da BBF participou do painel “Os Grandes Desafios do Produtor Rural e do Agronegócio”. Steagall abordou o potencial brasileiro para produção da palma de óleo, mais conhecida como dendê.

Segundo Steagall, o Brasil tem participação tímida no mercado da palma. Ele enfatizou as qualidades da palma, como a característica de não poder ser mecanizada, o que gera emprego e renda para a população amazônica. Presente na região, só a BBF emprega sete mil trabalhadores diretamente e outros 21 mil indiretamente em cinco estados do Norte.

“A palma tem uma cadeia de produção ampla, da semente até os tratos culturais, colheita e construção de indústrias voltadas para extração do óleo, transformação em biocombustível e agora de SAF e Diesel Verde. Vejam quanta oportunidade de emprego essa planta fornece. Só vamos conseguir acabar com o desmatamento se oferecermos oportunidade de emprego para a população da Amazônia”, disse.

De acordo com a BBF, o óleo de palma se destaca pela alta eficiência na produção de óleo: a palma produz 10 vezes mais óleo por hectare quando comparada com a soja, outra importante matéria-prima utilizada para produção de biocombustíveis.

“O Brasil precisa encontrar soluções para seus próprios desafios e ser protagonista em sustentabilidade”, afirmou.

SAF e Diesel Verde

Até o ano de 2026, o Grupo BBF informa que iniciará o fornecimento de SAF (Combustível Sustentável de Aviação) e Diesel Verde para a Vibra Energia (antiga BR Distribuidora) – em contrato de offtaker. A matéria-prima para os biocombustíveis avançados será o óleo de palma cultivado pelo Grupo BBF na região Amazônica. Já o refino será feito na primeira biorrefinaria do País a produzir os inéditos biocombustíveis em escala industrial. Devem ser investidos mais de R$ 2,2 bilhões na nova planta, que terá a capacidade de produzir cerca de 500 milhões de litros anualmente de SAF e Diesel Verde.

Grupo BBF

O Grupo BBF (Brasil Bio Fuels) atua na América Latina, com área cultivada superior a 75 mil hectares e capacidade de produção de 200 mil toneladas de óleo por ano. A empresa é pioneira na criação de soluções sustentáveis para a geração de energia renovável nos sistemas isolados, com usinas termelétricas movidas a biocombustíveis produzidos na região.

A atividade agrícola da BBF recupera áreas que foram degradadas até 2007 na Amazônia, seguindo o Zoneamento Agroecológico da Palma de Óleo (ZAE), aprovado pelo Decreto 7.172 do Governo Federal, de 7 de maio de 2010.