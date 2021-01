Bolsonaro suspende compra de seringas por causa do preço

O presidente Jair Bolsonaro fez uma postagem no Facebook, na manhã desta quarta-feira, 6, dizendo que o Ministério da Saúde suspendeu a compra de vacinas, porque, segundo o chefe do Executivo, quando o Brasil anunciou interesse em comprar o insumo, os preços dispararam. “MS suspendeu a compra até que os preços voltem à normalidade”, disse Bolsonaro na postagem.

- O Brasil consome 300 milhões de seringas por ano. Também somos um dos maiores fabricantes desse material. - Como... Publicado por Jair Messias Bolsonaro em Quarta-feira, 6 de janeiro de 2021

Bolsonaro mais uma vez fez críticas à imprensa, enquanto lida com o fracasso do leilão de seringas. Das 331 milhões de unidades que a pasta tinha a intenção de comprar, só conseguiu oferta para adquirir 7,9 milhões no pregão eletrônico realizado nesta terça-feira, 29.

“Por volta de 44 países estão vacinando, contudo a Pfizer vendeu para muitos desses, apenas 10.000 doses. Daí a falácia da mídia como se estivessem vacinando toda a população”, disse o presidente na publicação.

A imprensa tem divulgado os países que estão vacinando, mas também o número de pessoas vacinadas, apontando que EUA tem vacinado bem menos que o prometido e que a França começou de maneira pífia a campanha de imunização em massa.

De acordo com o dados da Universidade de Oxford, no portal Our World In Data, cerca de 14 milhões de pessoas foram vacinadas em todo o planeta.