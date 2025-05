Bolsonaro reitera Tarcísio e Mourão e amplia lista de testemunhas em ação do golpe; veja lista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reiterou nomes e acrescentou duas novas testemunhas na ação penal do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a trama golpista. Na segunda-feira, 28, Bolsonaro enviou ao Supremo a defesa prévia do processo após ser intimado na semana passada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, onde se recupera de uma cirurgia no intestino.

Como mostrado pelo Estadão, Bolsonaro já havia indicado políticos como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o ex-vice-presidente, general Hamilton Mourão, e o ex-ministro da Saúde e deputado federal, Eduardo Pazuello. Também constam outra vez na lista os ex-comandantes do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior.

As novidades são Giuseppe Dutra Janino, ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e Ricardo Peixoto Camarinha, ex-médico da Presidência da República no governo Bolsonaro.

Confira a lista completa das 15 testemunhas arroladas por Bolsonaro:

- Amaury Feres Saad - Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior - Ciro Nogueira - Coronel Wagner Oliveira da Silva - Eduardo Pazuello - General Júlio César de Arruda - General Marco Antônio Freire Gomes - Gilson Machado - Giuseppe Dutra Janino - Hamilton Mourão - Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro - Renato de Lima França - Ricardo Peixoto Camarinha - Rogério Marinho - Tarcísio Gomes de Freitas

No documento enviado ao STF, Bolsonaro também reclamou de ter sido intimado na UTI do hospital. "A citação foi realizada de forma contrária ao quanto estipula o artigo 244 do CPC e ocorreu contra a orientação e apesar das advertências dos médicos responsáveis pelo tratamento e internação do peticionário, situação que, todavia, não foi registrada nos autos na certidão lavrada", afirmou a defesa.

No dia 11 de abril, o ministro Alexandre de Moraes ordenou a notificação de todos os acusados do núcleo 1 que se tornaram réus após a decisão da Primeira Turma do STF. As notificações foram finalizadas entre os dias 11 e 15 de abril, com exceção de Jair Bolsonaro, que passou mal no dia 12 e precisou passar por cirurgia nos dias seguintes.

Considerando essa situação, o Supremo aguardava o momento oportuno para notificá-lo. No entanto, após o ex-presidente aparecer em uma live transmitida diretamente da UTI na terça-feira, 22, a Corte determinou que um oficial de Justiça fosse ao hospital no dia seguinte para realizar a intimação.

Quem são as novas testemunhas arroladas? Giuseppe Dutra Janino foi servidor do Tribunal Superior Eleitoral por 25 anos e se aposentou em 2021. Em novembro de 2018, quando ocupava o cargo de secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal, ele acionou a Polícia Federal para que investigasse um ataque hacker à rede interna da Justiça Eleitoral.

Seu nome circula em meio a apoiadores do ex-presidente com a falsa acusação de que ele seria responsável pela invasão hacker nas urnas eletrônicas e que teria atuado como assessor do ministro Luís Roberto Barroso.

Como verificado pelo Estadão, as afirmações são falsas. Janino nunca foi considerado um dos suspeitos da invasão hacker, tampouco foi assessor pessoal do ministro Luís Roberto Barroso.

Já Ricardo Peixoto Camarinha, foi médico da Presidência da República enquanto Jair Bolsonaro era presidente. O cardiologista visitou assinou alguns dos boletins médicos do ex-presidente em 2019.