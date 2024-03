Bolsonaro presta novo depoimento à Polícia Federal nesta terça (27)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve prestar um novo depoimento à Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (27). Desta vez, sobre um inquérito que apura uma suposta importunação intencional a uma baleia em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Este será o sétimo depoimento de Bolsonaro à PF desde que ele deixou o Palácio do Planalto.

O inquérito foi aberto após a publicação de um vídeo nas redes sociais, em junho de 2023, no qual uma moto aquática se aproxima cerca de 15 metros do animal, que seria uma baleia jubarte, com o motor ligado. Os investigadores da PF suspeitam que o ex-presidente estaria pilotando o veículo. Em novembro, o Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento administrativo para acompanhar as investigações da PF.

Bolsonaro deve chegar às 14h30 desta terça à sede da PF, em São Paulo (SP), acompanhado pelo advogado Fabio Wajngarten.

Os outros seis depoimentos já prestados pelo ex-presidente à Polícia Federal foram convocados para que ele esclarecesse as seguintes questões: o caso das joias sauditas (duas vezes); a suspeita de que empresários apoiaram um golpe de Estado; os atos antidemocráticos de 8 de Janeiro; a adulteração do cartão de vacina; e, na semana passada, sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado, em que Bolsonaro permaneceria no poder mesmo após ter ficado em segundo lugar nas eleições presidenciais de 2022.