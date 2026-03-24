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Política

Bolsonaro permanece internado, sem previsão de deixar hospital, diz boletim

Estadão Conteúdo

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) permanece internado no hospital DF Star, nesta terça-feira, 24. Segundo boletim médico, ele "segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico e fisioterapia respiratória e motora". Na tarde da segunda-feira, 23, Bolsonaro deixou a UTI foi transferido para um quarto. Segundo o hospital, ainda não há previsão de alta hospitalar.

Bolsonaro está internado desde o dia 13 de março, em tratamento para pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração, condição em que conteúdo gástrico ou secreções alcançam as vias respiratórias e provocam infecção pulmonar. Na ocasião, o ex-presidente apresentou febre, vômitos e queda na saturação de oxigênio.

O médico cardiologista Brasil Caiado afirmou que essa foi a "maior pneumonia que Bolsonaro já teve".

A equipe médica trabalha com a estimativa de que o período total de internação chegue a cerca de 14 dias, a depender da resposta ao tratamento.

No sábado, 21, Bolsonaro completou 71 anos de idade, em meio à pressão para que seja transferido para prisão domiciliar. O ex-presidente recebeu parabéns e mensagens de familiares e apoiadores na porta do hospital.

Bolsonaro está preso no 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder após as eleições de 2022.

Na segunda-feira, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou a favor da concessão de prisão domiciliar para Bolsonaro. A decisão caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-presidente da República.

Moraes havia solicitado parecer de Gonet após a internação do ex-presidente.

Na avaliação da Procuradoria-Geral da República, "está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento, em tempo integral, do estado de saúde do ex-presidente, que se acha, comprovadamente, sujeito a súbitas e imprevisíveis alterações perniciosas de um momento para o outro".

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