Bolsonaro participa de ato por anistia a envolvidos no 8 de Janeiro em Copacabana

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participa, neste domingo (16), de um ato realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em defesa da anistia para os envolvidos nos atos de 8 de Janeiro de 2023. A manifestação foi convocada por representantes da direita com a expectativa de atrair um grande número de participantes.

Entre as autoridades com presença confirmada, destacam-se os governadores Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina, e Mauro Mendes (União Brasil), do Mato Grosso. Ainda pela manhã, Bolsonaro publicou uma foto ao lado dos quatro governadores, acompanhada da legenda: "Juntos pela anistia aos presos políticos!".

Outras figuras políticas também devem marcar presença no evento, como o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), além dos filhos do ex-presidente, deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, também foi um dos participantes.

O ato ocorre em um momento de grande expectativa para o julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que nos dias 25 e 26 de março analisará a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Bolsonaro está entre os 34 denunciados sob acusação de estimular e organizar manifestações contra as instituições democráticas.