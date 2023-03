Bolsonaro é flagrado com WhatsApp aberto em foto de Lula nos Estados Unidos

Desde 30 de dezembro de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos, onde tem participado de eventos da extrema direita e circulado por lojas, redes de fast food e supermercados. E foi em uma dessas visitas ao comércio local, na noite de terça-feira (7), que o ex-presidente foi flagrado em uma loja em Orlando, na companhia do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado. O que chama a atenção do flagrante é a imagem divulgada pelo professor de ioga Anderson Santiago, mostrando que Bolsonaro estava com o aplicativo WhatsApp aberto em seu celular, em uma conversa que conteria uma foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Detalhe da imagem do telefone de Bolsonaro (@Alemdocorpo)

A foto foi feita por uma prima da companheira de Anderson Santiago na loja Academy Sports + Outdoors, por volta das 22h (horário dos EUA). Bolsonaro publicou na quarta-feira (8), nas redes sociais, um vídeo antigo de Lula criticando acordos de Fernando Henrique Cardoso e José Sarney com o Congresso Nacional.