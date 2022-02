Bolsonaro diz ter promovido um dos maiores leilões do setor aeroportuário

O presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou na solenidade de abertura do ano legislativo. Ele prometeu a realização de leilões do setor aeroportuário e voltou a apostar na desestatização. As informações são da Agência Estado.

"Promoveremos um dos maiores leilões do setor aeroportuário, abrangendo 16 aeroportos, com destaque para os terminais de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. No setor portuário, teremos as primeiras desestatizações da história, importantíssimo passo para o setor", declarou Bolsonaro em seu discurso. "Nosso País conta com o maior programa de concessões do mundo e alcançamos um volume superior a R$ 800 bilhões em investimentos, o que representa confiança e credibilidade no Brasil", acrescentou.

Bolsonaro também destacou as ações no setor ferroviário, e citou o "ressurgimento" do modal ferroviário na gestão do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que pretende ser candidato ao governo de São Paulo pelo PL.

Arthur Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou, durante a sessão solene, que a Casa foi "fiadora" da estabilidade no ano passado. Estavam presentes o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.

"A Câmara dos Deputados, no ano que passou, apesar das turbulências, foi a grande fiadora da estabilidade. Segurou trancos e sobressaltos, arrefeceu crises e diminuiu a pressão", disse Lira no plenário da Casa.