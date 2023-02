Bolsonaro diz que voltará ao Brasil nas próximas semanas; confira

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ontem, 11, que voltará ao Brasil nas próximas semanas. A fala aconteceu durante um evento cristão, em uma igreja na Flórida, nos Estados Unidos. Durante a "palestra" com duração de uma hora, Bolsonaro declarou que estava em um país que admira, mas que a "missão não acabou", referindo-se ao Brasil. As informações são do UOL.

Ainda em palestra, Bolsonaro disse que os que estavam ali no templo, todos tinham um amigo ou parente no Brasil. Que as pessoas não deveriam desanimar, que todos eram "Imbroxáveis".

O ex-presidente está nos EUA desde 31 de dezembro. No final de janeiro, ele deu entrada em um pedido de visto de turista, o que permitiria ficar no país legalmente por mais seis meses. Bolsonaro voltou a atacar o TSE. Para uma plateia de apoiadores, ele novamente colocou em dúvida, sem apresentar provas, o resultado da eleição do ano passado.