Bolsonaro desaprova ação de Marçal em evento do 7 de setembro: 'Oportunismo'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), por tentar subir no trio elétrico durante o ato de 7 de Setembro na Avenida Paulista. Bolsonaro, que apoia a reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), destacou que todos os candidatos à prefeitura foram convidados, mas Marçal chegou após o encerramento do evento e usou o espaço para promover sua candidatura.

"Queria subir no carro de som e acenar para o público (fazer palanque as custas do trabalho e risco dos outros), e não foi permitido por questões óbvias", disse Bolsonaro.

Marçal alegou ter sido impedido de subir no trio, mas o organizador do evento, pastor Silas Malafaia, negou e afirmou que o influenciador chegou quando o ato já havia terminado. Segundo Malafaia, Marçal tentou "fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros" e não foi autorizado por questões óbvias, pois o evento já havia sido encerrado.

"Ele mente. Tem milhares de testemunhas, Bolsonaro convidou os candidatos. A menina do Novo (Marina Helena) subiu, o prefeito subiu. Ele chegou quando acabou, quando o locutor encerrou. Por que não veio antes? Ah vai dizer que tava em viagem. É mesmo, ou é medo do Alexandre de Moraes? Ele foi impedido pois já tinha acabado, ele queria subir para quê? Para lacrar, fazer os vídeos dele?", disse o líder religioso.

A relação entre Bolsonaro e Marçal tem gerado tensões, com alguns bolsonaristas migrando para o influenciador, que tem investido na candidatura à prefeitura da capital paulista. Bolsonaro, no entanto, reforçou seu apoio a Nunes e criticou o que chamou de oportunismo de Marçal, acusando-o de tentar usar o evento em benefício próprio sem respeitar as regras definidas para os candidatos presentes.