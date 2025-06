Bolsonaro defende voto impresso e volta a levantar dúvidas sobre urnas em interrogatório no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a defender o voto impresso e a levantar suspeitas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas durante interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (10). O depoimento ocorre sob condução do ministro Alexandre de Moraes, no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe após as eleições de 2022.

Bolsonaro abriu sua fala reafirmando a defesa do voto impresso.

“Trabalhei muito pelo voto impresso na Câmara dos Deputados, quando ainda era parlamentar. E confirma que sempre defendeu”, afirmou ao ministro Moraes.

Em outro momento, tentou sustentar suas críticas com base em declarações de outros políticos. Ao citar o ministro do STF Flávio Dino, mencionou o pleito de 2010: “Ele diz que Dino reclamou das urnas eletrônicas”.

As declarações foram feitas após Moraes ler uma sequência de falas públicas em que o ex-presidente questiona a lisura do processo eleitoral. O conteúdo está no centro da investigação conduzida pela Polícia Federal (PF), que apura disseminação de fake news sobre o sistema de votação.