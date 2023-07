Bolsonaristas pedem à CPMI convocação de fotógrafo que estava no Planalto no dia 8 de janeiro

Nove requerimentos pedindo a convocação do jornalista Adriano Machado, fotógrafo da agência de notícias Reuters, foram apresentados por senadores e deputados bolsonaristas membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os atos de 8 de janeiro em Brasília. Machado aparece nas filmagens do circuito interno de câmeras do Palácio do Planalto no dia da invasão e chega a registrar o momento em que um dos manifestantes chuta a porta do Gabinete Presidencial. Pelas imagens, não fica comprovado que ele conhecia os invasores.

Os requerimentos pedindo que o profissional fosse ouvido na condição de testemunha chegaram a ser pautados na reunião desta terça-feira (11), mas após um acordo, todos os pedidos de convocação foram retirados da pauta. Presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia (União-BA) incluiu de maneira equivocada um dos pedidos para chamar Adriano Machado entre os requerimentos que foram à votação. Em seguida, ele anunciou que, como forma de cumprir o acordo firmado anteriormente, a aprovação da convocação do fotógrado estava anulada, gerando reclamação de alguns bolsonaristas presentes.

No final de abril deste ano, diante dos questionamentos de políticos sobre a presença de Adriano Machado no Planalto no dia da Invasão, a Reuters defendeu o trabalho do profissonal. A agência de notícias informou que o fotógrafo havia passado a manhã cobrindo um protesto pacífico. Posteriormente, ele testemunhou um grande grupo de manifestantes subindo a rampa principal do palácio e os seguiu para documentar o desenrolar dos acontecimentos. "Nós defendemos a sua cobertura, que foi imparcial e de interesse público”, comunicou.

Também estavam na pauta desta terça-feira e tiveram a votação cancelada por acordo os requerimentos para ouvir José Eduardo Natale de Paula Pereira, ex-integrante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

Veja os requerimentos apresentados

1 - Requerimento 29/2023

Convoca Adriano Machado, fotógrafo da agência de notícias Reuters.

Autor: Deputado Eduardo Bolsonaro

2 - Requerimento 97/2023

Convoca Adriano Machado.

Autor: Senador Izalci Lucas

3 - Requerimento 142/2023

Convoca, como testemunha, Adriano Machado.

Autor: Deputado Delegado Ramagem

4 - Requerimento 246/2023

Convoca Adriano Machado, fotógrafo da Agência Reuters.

Autor: Senador Marcos do Val

5 - Requerimento 297/2023

Convoca Adriano Machado.

Autor: Deputado Pr. Marco Feliciano

6 - Requerimento 305/2023

Convoca Adriano Machado, fotógrafo da Revista Crusoé e Agência Thomsom Reuters.

Autor: Senador Eduardo Girão

7 - Requerimento 976/2023

Convoca Adriano Machado, fotógrafo da Agência Reuters.

Autor: Deputado Nikolas Ferreira

8 - Requerimento 992/2023

Convoca Adriano Machado.

Autor: Senador Magno Malta

9 - Requerimento 89/2023

Convoca José Eduardo Natale de Paula Pereira, Capitão.

Autor: Senador Izalci Lucas

10 - Requerimento 313/2023

Convoca José Eduardo Natale de Paula Pereira, Major do EB, Assistente Técnico, ex-integrante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

Autor: Senador Eduardo Girão

11 - Requerimento 690/2023

Convoca José Eduardo Natale de Paula Pereira, Major do Exército e Coordenador de Segurança de Instalações Presidenciais.

Autor: Senador Jorge Seif

12 - Requerimento 881/2023

Convoca o Capitão José Eduardo Natale de Paula Pereira como testemunha.

Autor: Deputado Delegado Ramagem

13 - Requerimento 1197/2023 - EXTRAPAUTA

Convoca Adriano Machado, fotógrafo da agência de notícias Reuters.

Autor: Deputado Eduardo Bolsonaro