Bolsonaristas levam à Paulista bandeira gigante dos EUA e cartazes em inglês agradecendo Trump

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estenderam uma bandeira dos Estados Unidos durante a manifestação em defesa da anistia neste domingo, 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil. O ato contou com o apoio do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), que tem atuado nos EUA em busca de sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Imagens de drone hoje, dia da independência do Brasil, em mais um protesto pró liberdade e contra Alexandre de Moraes. Grande bandeira dos EUA pode ser vista em agradecimento ao Presidente", escreveu Eduardo em seu perfil no X (antigo Twitter). A cena foi criticada por aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que compararam o gesto à bandeira brasileira estendida em Brasília, durante o desfile cívico-militar do 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios.

"Os que se dizem 'patriotas' carregam bandeiras dos EUA e de Israel em suas manifestações. Mas patriota de verdade é quem ergue a bandeira do Brasil, quem defende nossa soberania, nossa democracia e o direito do nosso povo decidir o próprio futuro', afirmou o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE). Ele publicou uma montagem com fotos do desfile em Brasília e do ato na Avenida Paulista e destacou: "Olhem quanta diferença! Eles mudaram de lado! São americanos e traidores da pátria. Nós somos o Brasil soberano".

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), também criticou o ato, ressaltando o simbolismo da bandeira norte-americana em pleno 7 de Setembro: "Essa é a nossa diferença com os bolsonaristas: batemos continência para a bandeira brasileira. Exaltamos a bandeira do Brasil, do povo brasileiro. Em pleno 7 de setembro os partidários de Jair Bolsonaro carregam, em manifestação por anistia, a bandeira dos EUA, que está impondo um tarifaço e sanções ao Brasil", destacou em seu perfil no X.

'SOS Trump'

Além da bandeira, manifestantes que ocuparam a Avenida Paulista neste domingo, 7, exibiram cartazes em inglês com mensagens como "SOS Trump" ("Socorro, Trump"), "Help me" ("Me ajude") e "Thank you very much" ("Muito obrigado"), em pedidos de ajuda e agradecimento ao presidente norte-americano Donald Trump. Os cartazes também traziam menções de apoio a Eduardo Bolsonaro, que atualmente vive nos Estados Unidos.

Em março deste ano, Trump anunciou a aplicação de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Apesar da tentativa de aliados de Bolsonaro de desvincular a medida das articulações de Eduardo nos EUA, o próprio deputado e o influenciador Paulo Figueiredo admitiram que o tema foi discutido em reuniões com autoridades americanas antes do anúncio oficial.

Na quinta-feira, 4, Eduardo voltou a relacionar a questão à política no País. Segundo ele, o esforço dos empresários brasileiros para reduzir as tarifas só terá efeito se houver pressão em Brasília em favor do projeto de anistia aos envolvidos na trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. "O primeiro passo é votar a anistia", declarou.

A manifestação, realizada na Avenida Paulista, teve como mote central a defesa da anistia aos condenados do 8 de Janeiro. O ato ainda foi marcado por críticas ao ministro do STF Alexandre de Moraes e ao presidente Lula.