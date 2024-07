Biden anuncia vinda ao Brasil e conversa com Lula sobre eleições venezuelanas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversaram por ligação telefônica, na tarde desta terça-feira (30/7). O resultado das eleições presidenciais da Venezuela e a vinda de Biden ao Brasil ainda este ano foram alguns dos assuntos abordados pelos líderes das duas nações durante o diálogo, que durou cerca de 30 minutos, segundo o Palácio do Planalto.

VEJA MAIS

Joe Biden confirmou que virá ao Brasil, em novembro deste ano, para participar da cúpula de líderes do G20, marcada para os dias 18 e 19/11, no Rio de Janeiro. A reunião terá a participação de membros de 19 países, além de representantes da União Africana e da União Europeia.

Eleições na Venezuela

Além da vinda do presidente norte-americano ao Brasil, Lula e Biden conversaram sobre o processo eleitoral venezuelano. Eles concordaram sobre a importância da publicação das atas eleitorais.

Por meio de um comunicado, o Palácio do Planalto informou que "Lula reiterou que é fundamental a publicação das atas eleitorais do pleito ocorrido no último domingo. Biden concordou com a importância das divulgações das atas", diz o texto.