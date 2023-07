Belém será sede do 1º Eneri realizado na região Norte

Belém será a sede do Encontro Nacional dos Estudantes de Relações Internacionais (Eneri), que será realizado entre os dias 3 e 6 de agosto, no campus da Unama da avenida Alcindo Cacela (3 e 4 de agosto) e na Universidade Estadual do Pará (5 e 6 de agosto). O evento nacional, que está em sua 27ª edição, será realizado pela primeira vez na região Norte.

O encontro oferece uma série de minicursos, workshops, premiações e palestras de profissionais que atuam no setor ou em áreas relacionadas, entre os quais Lygia Ferreira, Doutora em Comunicação e Semiótica pela Universidade de São Paulo, Dalva Lima, professora de Diplomacia e Política Externa Brasileira, Miguel Denin, Doutor em Ciência Política, Patrícia Camargo, escritora e diplomata, Aiala Colares, geógrafo e especialista em Planejamento Urbano, entre outros.

A escolha da capital paraense como sede da primeira edição na região amazônica foi comemorada por profissionais e alunos do curso de Relações Internacionais. Na edição do ano passado, realizada no Rio de Janeiro, os alunos da Uepa receberam premiações em três categorias de destaque, chamando atenção para a região.

“A escolha de Belém como sede foi uma grande conquista para os estudantes de Relações Internacionais de toda região Norte. Acreditamos que é uma área pouco valorizada aqui, e justamente num momento em que a Amazônia está tendo uma visibilidade nacional e internacional muito grande. O mundo discute clima, sustentabilidade, e nada melhor que termos internacionalistas que possam falar sobre nosso lugar”, diz Ana Santos, membro da organização do encontro.

A expectativa é a de que aproximadamente 200 estudantes e outros profissionais do setor cheguem à Belém nos próximos dias para participar do evento. As inscrições devem ser feitas no site disponibilizado pelo perfil do evento no Instagram (@enerinorte). O lote socioeconômico foi esgotado e as entradas estão no terceiro lote, segundo a organização.

“Esse evento vai dar visibilidade a Belém como cidade mais importante da Amazônia, ainda mais com COP 30 sendo sediada aqui, o que aumenta ainda mais a importância de mais investimentos no curso, para que o Brasil tenha profissionais que tenham a visão amazônica”, diz Ana.

Serviço:

27º Encontro Nacional dos Estudantes de Relações Internacionais (Eneri)

Dia: 3 e 4 de agosto; local: Unama, campus da avenida Alcindo Cacela

Dia: 5 e 6 de agosto; local: Universidade Estadual do Pará (Uepa), campus da avenida Almirante Barroso.

Hora: 8h às 16h30

Inscrições: https://cheersapp.com.br/evento/eneri-norte-7619