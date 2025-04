Belém sedia pela primeira vez reunião nacional da Unale nesta quinta (24)

Pela primeira vez, a capital paraense recebe a diretoria da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) para uma reunião oficial. O encontro ocorre nesta quinta-feira (24), na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), e deve reunir parlamentares de todo o Brasil em uma programação que se estende ao longo do dia, com reuniões, visitas técnicas e debates voltados para os desafios da Amazônia e a preparação da cidade para a COP 30.

O evento também marca a estreia oficial do Colegiado de Presidentes das Assembleias Legislativas, criado em 2023 durante a 27ª Conferência da Unale, realizada no Rio de Janeiro. A proposta é ampliar o diálogo entre os legislativos estaduais e contribuir com a construção de políticas públicas mais eficazes, especialmente em regiões estratégicas como a Amazônia Legal.

Com mais de 900 parlamentares filiados, a Unale representa um importante espaço de articulação nacional, sendo a única entidade com reconhecimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como legítima representante dos 1.059 deputados estaduais e das 27 casas legislativas do país.

VEJA MAIS

Entre as pautas em destaque na reunião está uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), atualmente em tramitação no Senado, que busca devolver prerrogativas aos parlamentos estaduais, fortalecendo a autonomia dos legislativos frente às decisões federais.

No Pará, dois parlamentares integram a atual gestão da Unale: o deputado Dirceu Ten Caten (PT), na diretoria executiva, e a deputada Ana Cunha (PSDB), que atua como secretária do Conselho Fiscal da entidade.

A programação também está alinhada com temas prioritários para Belém, como a preparação da cidade para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será sediada na capital paraense em novembro.