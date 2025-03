Belém recebe seminário que debate exploração de petróleo na Margem Equatorial

A Unidade do Senai Getúlio Vargas, em Belém, sediará o seminário “Amazônia em Debate – A exploração do petróleo e a urgência do desenvolvimento local”, no dia 24 de março. O evento, realizado pela Força Sindical do Pará e apoiado pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), reunirá especialistas, lideranças sindicais, empresariais e políticas para discutir os desafios e oportunidades da exploração do petróleo na Margem Equatorial da Amazônia.

O debate abordará temas como transição energética, desenvolvimento sustentável e impactos para os trabalhadores da região. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas clicando aqui. O encontro também será transmitido ao vivo em um canal no YouTube.

O seminário faz parte do “Fórum Sindical: Desenvolvimento Econômico da Amazônia Legal na Perspectiva dos Trabalhadores Amazônidas”. Entre os participantes confirmados estão o presidente nacional da Força Sindical, Miguel Eduardo Torres; o senador Zequinha Marinho, autor do projeto de criação da Frente Parlamentar em Defesa da Exploração de Petróleo na Margem Equatorial do Brasil; e o presidente da Fiepa, Alex Carvalho. Foram convidados ainda o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

VEJA MAIS

A programação inclui palestras e debates. Às 10h, Allan Kardec Duailibe Barros Filho, professor da Universidade Federal do Maranhão e presidente da Companhia Maranhense de Gás (Gasmar), fará a palestra “A Amazônia e a exploração do petróleo: contexto e desafios”.

Às 10h50, o pesquisador Luís Ercílio Faria Jr., professor do Instituto de Geociências da UFPA e doutor em Ciência Naturais, falará sobre “Desenvolvimento local e sustentabilidade – Como equilibrar a exploração de recursos naturais e o fortalecimento da economia local”. Ao final, o evento abrirá espaço para debates e apresentação de propostas.

Programação completa:

8h30 – Recepção

9h00 – Abertura

9h15 – Pronunciamentos das Autoridades

10h05 – Palestra: "A Amazônia e a exploração do petróleo: contexto e desafios" – Allan Kardec Duailibe Barros Filho (UFMA/Gasmar)

10h50 – Palestra: "Desenvolvimento local e sustentabilidade" – Luís Ercílio Faria Jr. (UFPA)

11h40 – Debate e apresentação de propostas

12h30 – Encerramento

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)