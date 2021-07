Barroso diz em nota que impedir as eleições configura crime de responsabilidade

Após o presidente Jair Bolsonaro ter dito que o Brasil pode não ter eleições em 2022 se não houver voto impresso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, na qual afirma que atuar para impedir a realização de eleições viola a Constituição e configura crime de responsabilidade. As informações são do G1.

Na nota, divulgada nesta sexta-feira (09), Bassoso ressalta que a realização de eleições, na data prevista na Constituição, é pressuposto do regime democrático. "Qualquer atuação no sentido de impedir a sua ocorrência viola princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade".

A declaração veio em resposta às últimas declarações do presidente da República. "Não tenho medo de eleições. Entrego a faixa para quem ganhar no voto auditável e confiável. Dessa forma, corremos o risco de não termos eleições ano que vem. É o futuro de vocês que está em jogo", declarou Bolsonaro a apoiadores na manhã desta sexta.

Tramita, na Câmara dos Deputados, uma proposta de emenda à Constituição, defendida por Bolsonaro, que prevê a impressão do registro do voto, apesar do voto impresso já ter sido julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF).