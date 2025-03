Aviação na Amazônia: Reunião em Brasília discutirá ampliação da malha aérea e desafios

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) realizará, nesta quarta-feira (26/03), uma reunião em Brasília com parlamentares da Amazônia Legal e representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para debater a ampliação da malha aérea regional e os desafios enfrentados pelo setor. O encontro objetiva buscar soluções que atendam às necessidades de transporte da região Norte, principalmente em um momento de crescente demanda, com foco nas questões de preços elevados, escassez de voos e infraestrutura aeroportuária deficiente.

Transporte aéreo como desafio para o Norte

Durante a reunião, representantes do setor produtivo, como o presidente da CNC, José Roberto Tadros, e o presidente da Fecomércio-PA (Federação do Comércio de Bens, de Serviços e de Turismo do estado do Pará), Sebastião Campos, vão destacar as dificuldades enfrentadas pela região devido à insuficiência e à ineficiência do transporte aéreo.

Para Tadros, a situação atual é insustentável, uma vez que a falta de uma malha aérea eficiente e acessível impacta diretamente os setores de comércio, serviços e turismo, fundamentais para o desenvolvimento regional.

“A CNC, como representante do comércio, serviços e turismo, tem um papel essencial de pressionar o governo e o setor aéreo para a ampliação da malha aérea e a redução dos custos das passagens. O desenvolvimento de políticas públicas viáveis é essencial para que essa questão seja resolvida de maneira duradoura”, afirmou Tadros ao Grupo Liberal.

Amazônia e carência de voos regionais

A situação da malha aérea no estado do Pará, especificamente, foi destacada por Sebastião Campos. O presidente da Fecomércio-PA enfatizou a necessidade urgente de melhorias no transporte aéreo, especialmente com a realização da COP 30 em Belém.

“O Pará, com o 10º maior PIB do Brasil e grande potencial turístico, não pode continuar enfrentando a escassez de voos. A redução da oferta de voos, incluindo a perda de conexões diretas, afeta diretamente o setor turístico e o desenvolvimento econômico da região”, argumentou Campos.

Segundo ele, o estado paraense já enfrentava dificuldades no transporte aéreo muito antes da pandemia, com a concentração do setor em poucas empresas e o aumento nos custos fixos.

Campos e outros líderes empresariais pedem uma revisão da regulamentação do setor, com foco na ampliação da infraestrutura aeroportuária e na promoção de uma maior concorrência para reduzir os preços das passagens aéreas.

Perspectiva parlamentar: foco no desenvolvimento

O senador Zequinha Marinho (Podemos), parlamentar paraense, reforçou a importância da colaboração entre os parlamentares e o setor produtivo para enfrentar os desafios que impedem o desenvolvimento da Amazônia.

“A ampliação dos voos regionais é uma demanda histórica da nossa região. A falta de acesso adequado em localidades como Aveiro, onde o único meio de transporte é o avião ou barco, é um exemplo claro dos desafios enfrentados pelos moradores. Precisamos garantir uma malha aérea mais eficiente e com custos acessíveis”, disse Marinho.

Além de ampliar a cobertura aérea da região, a reunião também buscará discutir alternativas para enfrentar a judicialização crescente que dificulta a atuação das empresas de baixo custo e impacta na qualidade e no preço das passagens.

Futuro do transporte aéreo e expectativas para a reunião

De acordo com os entrevistados, a principal expectativa para o encontro com a Anac é que as soluções apresentadas não se limitem a atender a demanda sazonal de eventos como a COP 30, mas que tragam mudanças estruturais que beneficiem a população e o setor produtivo da Amazônia no longo prazo.

A ampliação de voos diretos, a diversificação de horários e a revisão da tributação sobre o combustível aéreo (QAV) também são pontos cruciais a serem debatidos.