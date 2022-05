Avenida Nazaré é interditada por servidores da Prefeitura de Belém

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que a Avenida Nazaré foi totalmente interditada na tarde desta quinta-feira (12), no trecho entre as Travessas Doutor Moraes e Benjamin Constant. O motivo é uma rodada de negociação com sindicatos de servidores municipais. O trânsito está sendo desviado pela travessa Dr. Moraes, onde estão as equipes de trânsito e transporte, organizando o fluxo de veículos.

O encontro ocorreu no Centro de Formação de Educadores Paulo Freire da Prefeitura de Belém, no bairro de Nazaré. Estão presentes secretários municipais de Administração e Contas do Município, e Planejamento e Gestão. “A Prefeitura reforça que os sindicatos e as associações foram informados previamente do horário e local da reunião, via ofício, no dia 10 de maio de 2022, e confirmando presença”, informou o Município.

A Prefeitura afirma que, durante o encontro com as entidades sindicais, foi oferecida a inflação de 2020 para todos que ganham até R$ 1.212,00 - com exceção dos professores que já tiveram seus vencimentos reajustados."Isso significa um ganho de 4,52% a partir do próximo mês de outubro e um acumulado na gestão de 15,03%, zerando perdas inflacionárias de 2020 e 2021", diz a Prefeitura.

Na próxima segunda-feira, 16, às 15h, haverá nova reunião geral, no mesmo local, para que uma contraproposta do Fórum Sindical seja apresentada às autoridades municipais.