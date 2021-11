AUXÍLIO BRASIL: Em Belém, primeiro dia de pagamento foi tranquilo nas agências da Caixa

O primeiro dia de pagamento do Auxílio Brasil foi tranquilo e não gerou movimentação maior nas agências da Caixa em Belém. Apesar do anúncio do governo de que os beneficiários poderiam começar a sacar o recurso nesta quarta-feira (17), as filas que foram registradas em frente aos prédios do banco eram, em sua maioria, ainda por conta do pagamento de parcelas do auxílio emergencial – programa de renda mínima voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade financeira agravada pela pandemia da Covid-19.

Em uma das principais agências da Caixa da capital paraense, localizada na avenida José Malcher com a avenida José Bonifácio, no bairro de São Brás, muitas pessoas se aglomeraram e formaram fila desde cedo na calçada. Mesmo sabendo que o banco abre somente às 10h, as pessoas correram para garantir o atendimento, que no início do mês costuma ser difícil, segundo Kátia dos Santos, que veio do município do Acará para ser atendida. Na fila, ela foi a única entrevistada pela reportagem do Grupo Liberal que foi até a agência em busca do Auxílio Brasil.

“Eu vim ver se meu cartão já chegou, cheguei por volta de 8h. O meu cartão do Bolsa Família anterior não funcionava mais, em setembro nem recebi, então tive que tirar outro, aí tirei esse em outubro. Como moro na Alça Viária, quando tem problemas assim só aqui que resolve, aí vou aproveitar para sacar e comprar meus remédios, meu alimento”, declarou a beneficiária, que mora sozinha.

O Auxílio Brasil substitui, até o final de 2022, o Bolsa Família, que encerrou as atividades de pagamento no último mês de outubro, após 18 anos de existência. O atual benefício do governo federal concede um valor médio de R$ 217,18, o que representa um aumento médio de 17,8% em relação ao programa social extinto. Uma das novidades é que os beneficiários poderão consultar as parcelas do auxílio por meio do Caixa Tem, o aplicativo da Caixa para o pagamento de programas sociais.

Auxílio emergencial

O carpinteiro Jairo Rocha, de 47 anos, foi um dos clientes que buscou a agência de São Brás logo cedo para o pagamento da última parcela do auxílio emergencial. Beneficiário do Bolsa Família e, consequentemente, do Auxílio Brasil, ele diz que vai verificar o benefício outro dia. Já Faustina da Silva, residente do Acará, também foi em busca da última parcela do auxílio emergencial. “Lá não tem lotérica, e eu trabalho na roça, né? Aí vim sacar esse último valor. O Bolsa Família eu tinha, mas foi cancelado há cinco anos, não busquei mais”, finalizou.