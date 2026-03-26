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Política

AtlasIntel: Lula e Flávio Bolsonaro têm imagem negativa maior do que a positiva

O levantamento mediu também a imagem de outros pré-candidatos e políticos

Estadão Conteúdo

A imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é considerada negativa por 51% dos brasileiros, enquanto a do senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por 56%. Os dados são da pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira, 26.

Para 43% dos entrevistados, a imagem de Lula é positiva, e 6% não souberam responder. Para Flávio Bolsonaro, 43% também têm uma percepção positiva, e 2% não sabem. A imagem negativa de Lula oscilou um ponto percentual para cima, e a positiva caiu três pontos. Já a imagem negativa de Flávio subiu dois pontos, e a positiva se manteve. O presidente e o senador devem disputar o comando do Planalto em outubro.

O levantamento também mediu a imagem de outros pré-candidatos e políticos. Entre eles estão ex-governadores, governadores e ministros, além de líderes do Congresso Nacional.

Outros pré-candidatos avaliados

Para 51%, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) tem uma imagem negativa, e para 36%, positiva, com 13% sem opinião. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), registra imagem negativa para 49% e positiva para 31%, enquanto 20% não sabem. Ambos são pré-candidatos à presidência.

A imagem do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato à reeleição, é negativa para 45% e positiva para 44%, com 11% sem saber. O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), adversário de Tarcísio na disputa pelo Bandeirantes, tem imagem negativa de 57% e positiva de 41%, com 2% sem opinião.

Líderes de desaprovação

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), lideram a lista de imagem negativa com 81% cada. Alcolumbre tem 2% de imagem positiva e 17% não sabem, enquanto Motta tem 16% de positiva e 3% não sabem.

Detalhes da pesquisa AtlasIntel

O levantamento entrevistou 5.028 pessoas no período de 18 a 23 de março. A metodologia utilizada foi recrutamento digital aleatório. A pesquisa possui uma margem de erro de um ponto percentual para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

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