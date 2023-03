Assembleia Legislativa do Pará homenageia mulheres com medalha Isa Cunha

Nesta quarta-feira (08), a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) realizou uma sessão solene para homenagear 14 mulheres com a medalha "Isa Cunha". A honraria foi instituída em 2004, por meio da Resolução Nº 001/04, em reconhecimento aos trabalhos realizados pelas mulheres, tanto na área pública quanto privada, no estado do Pará.

A mesa oficial foi composta pelos parlamentares: Chicão, Andréia Xarão, Diana Belo, Lívia Duarte, Maria do Carmo e Paula Titan. O presidente do Legislativo Estadual, deputado Chicão, conduziu a abertura do evento e passou os trabalhos para a deputada Paula Titan, procuradora titular da Procuradoria Especial da Mulher da Casa.

Durante a cerimônia, a ex-deputada Nilse Pinheiro, atual secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (Sedap), falou em nome das homenageadas. "É um dia significativo, dia em que celebramos o dia internacional de luta das mulheres. Essa homenagem é para todas que lutaram e continuam na busca por melhores serviços para as mulheres. Fico muito feliz, mas, sobretudo, comprometida com a nossa população do Pará, vamos dar continuidade ao trabalho que sempre realizei, não é o cargo, é a luta, é o trabalho. Feliz dia das mulheres a todas", afirmou Nilse.

Quem é Isa Cunha?

A medalha "Isa Cunha" homenageia a historiadora e militante dos direitos humanos Isa Cunha, que ajudou a fundar a entidade que até hoje desempenha atividades fundamentais em defesa dos direitos humanos no Pará. Ela presidiu o Movimento das Mulheres do Campo e da Cidade (MMCC) durante três mandatos, criado em 1985, e hoje conta com representação em 40 cidades. Isa Cunha também participou ativamente da Sociedade Paraense de Direitos Humanos (SDDH).

Durante o evento, o presidente da Alepa, deputado Chicão, destacou a importância da data e da homenagem. "Às mulheres do Pará, meus parabéns, e que esse dia possa ser também de reflexão. Que haja mais respeito às mulheres. Meus agradecimentos à Bancada Feminina que, nesta semana, apresentou várias propostas em defesa dos direitos das mulheres", afirmou o parlamentar.