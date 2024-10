Apuração foi ágil e tranquila nos principais municípios eleitorais na Grande Belém

Em municípios da Grande Belém, a apuração dos votos dos eleitores para vereadores e prefeitos começou logo após o encerramento da votação às 17h, deste domingo (7/10), e foi considerada rápida e tranquila. Em pouco mais de uma hora, já se sabia o resultado de Belém, com a eleição matematicamente definida: Igor Nomando (MDB) e Delegado Éder Mauro (PL), vão disputar o segundo turno das eleições, no dia 27 deste mês.

Para Ananindeua, o resultado foi ainda mais rápido, antes das 18h, foi apontada a reeleição do prefeito Dr. Daniel (PSB), com 229.930 votos. Logo em seguida, a eleição foi matematicamente definida para Benevides, com a reeleição da prefeita Luziane Solon, do MDB, com 84,82% dos votos. Já em Marituba, Patrícia Alencar, do MDB, foi eleita prefeita, com 100% das urnas apuradas. Ela recebeu 52.006 votos, o equivalente a 71,36% dos votos válidos.

A última atualização para prefeito em Belém, divulgada no site do Tribunal Superior Eleitoral, foi feita às 19h41, e apontou o candidato Igor Normando, do MDB, com 359.904 votos, o que corresponde a 44,89% dos votos válidos. Em segundo ficou o candidato Delegado Éder Mauro, do PL, com um total de 252.455 votos, chegando a 31,48% dos votos válidos.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a apuração dos votos começou a ser realizada pelos sistemas eletrônicos da Justiça Eleitoral logo que os votos dos eleitores eram enviados pelas seções eleitorais ao Tribunal. A divulgação dos dados também foi imediata.

Como são contabilizados os votos

O Brasil adota dois tipos de sistemas: o majoritário, para a escolha de presidente da República, governador, prefeito e respectivos vices (chefes do Poder Executivo); e o proporcional, para a escolha de deputados federais, estaduais e vereadores (membros do Poder Legislativo).

Pelo sistema majoritário, são eleitos os candidatos que obtiverem mais votos. É o sistema mais simples. Os eleitores escolhem os seus candidatos e votam nominalmente. Na eleição para prefeito, por exemplo, nos municípios com mais de 200 mil eleitores, realiza-se o segundo turno quando nenhum candidato obtém a maioria absoluta (mais de 50% dos votos, não considerados os brancos e nulos).