Após cirurgia de correção de hérnia, Dias Toffoli tem alta em São Paulo

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), teve alta neste domingo, 21, após uma cirurgia no sábado. A informação foi confirmada por volta das 12h deste domingo pela equipe do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde ocorreu o procedimento cirúrgico para a correção de duas hérnias na região do abdômen.

Segundo a nota, "o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli, recebeu alta na manhã de hoje, após a visita de rotina da Dra. Ludhmilla Hajjar", diz o boletim. "Agora seguirá com os cuidados em casa." Vale destacar que o ministro passou por uma operação robótica para corrigir uma hérnia inguinal direta e uma hérnia umbilical. A cirurgia, de acordo com a equipe responsável pelo hospital, foi bem-sucedida.